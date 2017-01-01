Голова ОБСЄ назвав головну умову для проведення виборів на Донбасі

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Павло Клімкін та Себастьян Курц

Чинний голова ОБСЄ, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявляє, що повноцінне припинення вогню має стати основою для проведення чесних і вільних виборів в окремих районах Донецької та Луганської областях.

Про це він сказав у Маріуполі на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Як зазначив голова ОБСЄ, основою для ефективної роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ має бути справжнє припинення вогню.

«Це також має стати основою для того, про що ви вже зазначили: для проведення вільних та чесних виборів», - заявив Курц.

Також він сказав, що пріоритетом є покращення і полегшення гуманітарного становища місцевого населення на Донбасі. Зокрема, Курц заявив, що треба робити все для полегшення страждання жителів Донбасу. На його думку, роботу місії ОБСЄ можна покращити.

Джерело: УНІАН