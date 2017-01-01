Голові Нацкомісії з цінних паперів батько подарував майже 2 млн гривень

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Тимур Хромаєв

Тимур Хромаєв очолює Нацагенство з січня 2015 року

Голові Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимуру Хромаєву його батько Заурбек Хромаєв подарував у негрошовій формі 1 млн 816 тис. 410 гривень.

Відповідні дані зазначено у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відомо, що Хромаєв, який раніше працював виконавчим директором GASE Energy Inc, був призначений на посаду голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у кінці січня 2015 року указом президента України Петра Порошенка.

До слова, народний депутат, заступник голови фракції Блоку Петра Порошенка Олександр Третьяков придбав собі автомобіль Mercedes-Benz S500L 4MATIC вартістю 1,92 млн грн. І

Джерело: Радіо Свобода