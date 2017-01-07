Головні пропагандисти Кремля обурились, що їх викрила розвідка США

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Працівники RT вимагають «хоча б один беззаперечний факт, який свідчить про те , що підозри на адресу Росії принаймні обгрунтовані»

Телеканал Russia Today опублікував матеріал, в якому заперечує своє втручання у перебіг виборів у США.

«Продираючись через нескінченні «ми оцінюємо», «з великою часткою ймовірності», «майже напевно» (в самому кінці документа пояснюється, що всі ці формулювання ще й мають свої значення ймовірності в процентах) хочеться побачити хоча б один беззаперечний факт, який свідчить про те , що підозри на адресу Росії принаймні обгрунтовані», - йдеться у статті.

«Телеканал RT автори документа називають не інакше як «головним органом пропаганди» Росії, за допомогою якого Москва впливала на громадську думку в Сполучених Штатах. Розповіді про успіхи каналу приділено вісім сторінок з двадцяти п'яти. І велика частина з цього - витяг з іншого доповіді 2012 (!) року. Він був опублікований Центром ЦРУ по роботі з відкритими джерелами інформації (Open Source Center). До слова, саме в 2012-му американці перевибрали своїм президентом Барака Обаму. Хочеться запитати, а Обаму теж Путін вибрав?», - зазначають пропагандисти Russia Today.

Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак в ході президентських виборів в США. Сполучені Штати розцінили дії Росії та Путіна зокрема як такі, що мали на меті підірвати суспільну віру у демократичний процес США

Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що, зокрема, буде запущено фейкові новини, для того щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.