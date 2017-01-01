Головний юридичний радник «Рошена» склав присягу нардепа у Раді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Буглак

Буглака було включено до списку партії на позачергових парламентських виборах 2014 року за №81, він був першим у черзі на заміщення обраних нардепів

У Верховній Раді склав присягу новообраний народний депутат від Блоку Петра Порошенка Юрій Буглак. Текст присяги він зачитав з трибуни Верховної Ради.

3 березня ЦВК визнала його обраним народним депутатом.

Буглак став депутатом після того, як Олексія Савченка було достроково позбавлено мандата у зв'язку з призначенням головою Миколаївської ОДА.

Буглака було включено до списку партії на позачергових парламентських виборах 2014 року за №81, він був першим у черзі на заміщення обраних нардепів, повноваження яких були припинені.

Наступним після нього в списку йде екс-міністр юстиції України і народний депутат попередніх скликань Роман Зварич.

Буглак був головним юридичним радником кондитерської корпорації «Рошен» і членом наглядової ради страхової компанії «Країна» (Київ).

Як повідомлялося, страхова компанія «Країна» припинила повноваження члена наглядової ради Буглака на підставі його заяви 22 лютого.

Буглак обіймав посаду члена наглядової ради з квітня 2013 року, був обраний головою наглядової ради в листопаді 2014 року. До цього обіймав посади заступника генерального директора з правових питань ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн», члена наглядової ради ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», головного юридичного радника ДП «Кондитерська корпорація «Рошен». Буглак не володіє акціями страхової компанії, пише «Інтерфакс».

Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок планує визначитися стосовно президентського законопроекту щодо реалізації права на зміну громадянства та ратифікувати угоду з Канадою про зону вільної торгівлі.

Також серед іншого парламентарі мають намір розглянути низку законопроектів, які стосуються питань фінансів і банківської діяльності та у другому читанні законопроект щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії.

Крім цього, депутати вкотре спробують розподілити своїх колег до комітетів та планують розглянути законопроект про скасування реєстрації іноземних інвестицій.