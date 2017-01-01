Головного лісника Житомирщини, який показав $314 тис. готівки, накрила податкова

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Андрій Курінський (крайній справа)

Фіскали перевірять сплачені податки чиновника за 1998-2016 роки

Прокуратура Житомирської області відкрила кримінальна провадження проти начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського за ч. 2 ст. 368-2 КК України («Незаконне збагачення»).

Про це свідчить ухвала Корольовського районного суду Житомира від 14 лютого.

У ході проведення досудового розслідування з’ясовано, що чиновник в електронній декларації за 2015 рік вказав готівкові кошти на суму 314 тис. доларів.

Разом з тим, за даними ДФС України упродовж 1998-2015 років Курінський отримав доходи на суму 689,2 тис. грн., з яких сплачено податок з доходів фізичних осіб 55,8 тис. грн. Тобто загальна сума доходів посадовця за вказаний період, згідно з офіційного курсу Національного банку України на день їх отримання, становить приблизно 85,6 тис.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури і призначив позапланову документальну перевірку Андрія Курінського на предмет дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998-2016 роки включно. Досліджувати будуть співробітники Головного управління Державної фіскальної служби України у Києві.

Як повідомляв «Главком», у Житомирській області співробітники СБУ спіймали єгера Богунського лісництва, який незаконно займався підприємницькою діяльністю.