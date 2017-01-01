Гонтарева переконана, що дуже скоро отримає транш від МВФ
- Сьогодні, 16:14
-
Розсилка
За словами Гонтаревої, для виділення траншу Кабміну лишилося доопрацювати технічні деталі
Україна виконала всі умови для отримання чергового, четвертого, траншу кредиту за програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду, і для прийняття рішення про його виділення Кабінету міністрів залишилося лише доопрацювати технічні деталі. Про це повідомила сьогодні на прес-конференції глава Національного банку України Валерія Гонтарева.
«Я не бачу жодних передумов, додаткових умов, які не дали б нам можливості отримати наступний транш. У Кабміні ще доопрацьовують технічні деталі, тому я вважаю, що дуже скоро підпишемо меморандум, і МВФ оголосить дату борду (засідання ради директорів. – Ред.)», – сказала вона.
«У мене немає сумнівів, що це рішення буде підтримано», – наголосила Гонтарева.
Вона не змогла спрогнозувати конкретної дати виділення коштів, а заступник глави НБУ Дмитро Сологуб уточнив, що МВФ знадобиться близько двох тижнів на прийняття рішення після підписання українською стороною меморандуму про економічну і фінансову політику.
Глава НБУ також зазначила, що в проекті меморандуму всі питання щодо Приватбанку узгоджені. «Технічні питання не на території Нацбанку», – сказала Гонтарева.
Вона зазначила, що загалом на 2017 рік у рамках програми EFF заплановано виділення Україні чотирьох траншів.
Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд у січні не розглядатиме питання виділення Україні чергового траншу кредиту. Це питання відсутнє у календарі фонду на сайті МВФ.
Джерело: Інтерфакс-Україна