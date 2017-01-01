Гонтарева переконана, що дуже скоро отримає транш від МВФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерія Гонтарева

За словами Гонтаревої, для виділення траншу Кабміну лишилося доопрацювати технічні деталі

Україна виконала всі умови для отримання чергового, четвертого, траншу кредиту за програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду, і для прийняття рішення про його виділення Кабінету міністрів залишилося лише доопрацювати технічні деталі. Про це повідомила сьогодні на прес-конференції глава Національного банку України Валерія Гонтарева.

«Я не бачу жодних передумов, додаткових умов, які не дали б нам можливості отримати наступний транш. У Кабміні ще доопрацьовують технічні деталі, тому я вважаю, що дуже скоро підпишемо меморандум, і МВФ оголосить дату борду (засідання ради директорів. – Ред.)», – сказала вона.

«У мене немає сумнівів, що це рішення буде підтримано», – наголосила Гонтарева.

Вона не змогла спрогнозувати конкретної дати виділення коштів, а заступник глави НБУ Дмитро Сологуб уточнив, що МВФ знадобиться близько двох тижнів на прийняття рішення після підписання українською стороною меморандуму про економічну і фінансову політику.

Глава НБУ також зазначила, що в проекті меморандуму всі питання щодо Приватбанку узгоджені. «Технічні питання не на території Нацбанку», – сказала Гонтарева.

Вона зазначила, що загалом на 2017 рік у рамках програми EFF заплановано виділення Україні чотирьох траншів.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд у січні не розглядатиме питання виділення Україні чергового траншу кредиту. Це питання відсутнє у календарі фонду на сайті МВФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна