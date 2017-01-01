Питання грошей для України відсутнє в січневому календарі МВФ

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Кредит МВФ

У календарі МВФ розписано план роботи до 3 лютого, питання виділення траншу Україні там немає

Міжнародний валютний фонд у січні не розглядатиме питання виділення Україні чергового траншу кредиту. Це питання відсутнє у календарі фонду на сайті МВФ.

У календарі МВФ розписано план роботи до 3 лютого, питання виділення траншу Україні там немає.

Нагадаємо, Міністерство фінансів очікує наступний транш від МВФ на 1 млрд доларів на початку лютого.

Джерело: РБК-Україна