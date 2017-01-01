Питання грошей для України відсутнє в січневому календарі МВФ
- Сьогодні, 11:03
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Кредит МВФ
У календарі МВФ розписано план роботи до 3 лютого, питання виділення траншу Україні там немає
Міжнародний валютний фонд у січні не розглядатиме питання виділення Україні чергового траншу кредиту. Це питання відсутнє у календарі фонду на сайті МВФ.
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У календарі МВФ розписано план роботи до 3 лютого, питання виділення траншу Україні там немає.
Нагадаємо, Міністерство фінансів очікує наступний транш від МВФ на 1 млрд доларів на початку лютого.Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, коментуючи результати переговорів із президентом України Петром Порошенком у Давосі, повідомляла, що Україна і МВФ у наступні кілька днів узгодять останні технічні питання, необхідні для надання траншу.
Джерело: РБК-Україна