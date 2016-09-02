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    ГПУ допитала останнього свідка у справі про держзраду Януковича

    • Сьогодні, 22:46
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    Станом на вчора у справі про державну зраду та зазіхання на територіальну цілісність України по Януковичу був допитаний останній свідок

    Генеральна прокуратура України допитала останнього свідка — голову Верховної Ради Андрія Парубія у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді та зазіханні на територіальну цілісність України.

    Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час зустрічі зі студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія», передає прес-служба ГПУ.

    «Станом на вчора у справі про державну зраду та зазіхання на територіальну цілісність України по Януковичу був допитаний останній свідок. Ним виявився голова Верховної Ради Парубій», — сказав Генпрокурор.

    Він розповів, що залишилося декілька формальний слідчих дій і прокуратура надасть матеріали провадження на ознайомлення захисту Януковича.

    «Як би вони не пручалися, були величезні маневри, суд дозволив нам заочне осудження, яке почнеться, якщо ми передаємо у ближчі дні справу на ознайомлення, 18 томів справи, не більше 20 днів ознайомлення, і з березня на екранах всієї країни — відкритий, об’єктивний, неупереджений, але справедливий суд над людиною, яку ми підозрюємо у скоєнні державної зради шляхом підписання листа, що дозволило Путіну ввести війська у Крим, а потім у Донбас. І відповідно дії зі знищення територіальної цілісності і суверенітету України», — зазначив він.

    На думку Луценка, це поставить крапку над історією диктатури і дасть можливість конфіскувати «усі багатства, які знаходяться в Україні і заарештовані за кордоном».

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