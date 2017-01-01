ГПУ підозрює нардепа-мільйонера, який «продав Ролс-Ройс – пішов на фронт», у фінансових махінаціях

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В’ячеслав Константіновський

Константіновському закидають несплату податків у великих розмірах

Генеральна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України («Ухилення від сплати податків і зборів»), в якому фігурує нардеп-мажоритарник В’ячеслав Константіновський.

Про це зазначено в ухвалі Печерського районного суду Києва від 28 грудня 2016 року, яка опублікована в реєстрі 26 січня.

Слідчі зацікавилися електронною декларацію обранця за 2015 рік, у якій вказані готівкові кошти на суму 6,8 млн. грн., 14,7 млн. доларів США, 500 тис. євро. Також декларант отримав доходу на загальну суму 2,8 млн. грн., з яких заробітня плата – 72 тис. грн., кошти для відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень 80,5 тис. грн., повернення самому собі фінансової допомоги в розмірі 2,6 млн. грн.

Зазначені відомості, на думку ГПУ, не співпадають з відомостями про доходи, отриманими від податкових агентів протягом 2015 року. Крім того, за період 1998-2015 роки Константіновському офіційно виплачено доходів на загальну суму 56,6 млн. грн.

Також, за даними електронної декларації нардеп задекларував придбання майна до 2015 року на загальну суму 24,7 млн. грн., придбано майна та витрати у 2015 році на загальну суму 596 тис. грн.

ГПУ з’ясувала, що доходи із підтверджених джерел Константіновського протягом 1998-2015 років становили 176,6 млн. грн., водночас витрати за той же період становлять 35,8 млн. грн. Тобто, різниця між зазначеними показниками становить 140,7 млн. грн.

Також, опрацювано відомості декларації Константіновського за 2014 рік, де встановлено наявність доходу у розмірі 12,96 млн. грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Водночас податок з цього доходу було не нараховано, відповідно не сплачено.

Державній фіскальній службі за клопотанням Генпрокуратури доручили перевірити сплату податків народним депутатом В’ячеславом Константіновським за 1998-2016 роки.

Нагадаємо, що Константіновський на парламентських виборах 2014 року обраний народним депутатом в мажоритарному окрузі в Києві від політичної партії «Народний фронт». Однак наразі є позафракційним. Головним слоганом його виборчої кампанії, винесеним на білборди, стало речення «продав Ролс-Ройс – пішов на фронт». Правда, по закінченню виборчої кампанії журналісти ловили депутата не на фронті, а на модних тусовках у Києві.

До сфер впливу нардепа належить мережа ресторанів швидкого харчування «Пузата хата» и мережа ресторанів Carte Blanche.

Як повідомляв раніше «Главком», Генпрокуратура перевіряє декларації дев’ятьох нардепів. Читайте про це в матеріалі «У Луценка взялися за е-декларації дев'ятьох нардепів, у яких мільйони з'явилися невідомо звідки (СПИСОК)».