ГПУ попередила Лещенка: або він сам прийде до суду, або його туди приведуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Лещенко

Обов'язковою є присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі ухилення від явки за викликом судді цю особу може бути піддано приводу органом внутрішніх справ, - ГПУ

Генеральна прокуратура України нагадує депутату від БПП Сергію Лещенку, що у разі неявки до суду його може бути піддано приводу поліцейськими. Про це йдеться у повідомлення прес-служби прокуратури.

Як нагадали в ГПУ, Національним агентством з питань запобігання корупції 06.12.2016 щодо народного депутата України Лещенка складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Участь прокурора, яка є обов'язковою у судовому розгляді справи про правопорушення, пов'язане з корупцією, забезпечено прокурорами Генеральної прокуратури України. Одночасно обов'язковою є присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі ухилення від явки за викликом судді цю особу може бути піддано приводу органом внутрішніх справ (Національною поліцією України)», - повідомляє ГПУ.

На призначене судом засідання 29 грудня Лещенко не з'явився, констатують у прокуратурі.