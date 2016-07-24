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    Гра в смерть «Синій кит». Київська поліція врятувала двох підлітків від самогубства

    • Сьогодні, 11:25
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    Двоє дівчаток пішли з дому, бо отримали останнє завдання у «групі смерті»: стрибнути із багатоповерхівки

    Столичні поліцейські запобігли самогубству двох підлітків, які грали у соцмережі в «гру» «Синій кит» - виконували завдання, які їм давали куратори у так званих «групах смерті». Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив заступник Голови Національноі поліціі, начальник Головного Управління НП в м.Києві Андрій Крищенко.

    «Двоє дівчаток пішли з дому, бо отримали останнє завдання у «групі смерті»: стрибнути із багатоповерхівки. На щастя, одну ми швидко знайшли. На пошуки іншої було задіяно більше 200 працівників поліції: знайшли через кілька годин на 16 поверсі будинку, із ознаками переохолодження. На руках і ногах - вирізані малюнки, символи, слова... Врятували, передали лікарям і батькам», - розповів він.

    Крищенко зазначив – з підлітком працюють поліцейські психологи.

    «Хочу звернутися до батьків: поліція буде робити все, щоби такі випадки більше не повторювалися, але ПОЛІЦІЯ НІКОЛИ НЕ ЗАМІНИТЬ ДІТЯМ БАТЬКІВ!!!», - додав він.

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    Гра в смерть «Синій кит». Київська поліція врятувала двох підлітків від самогубства
    Гра в смерть «Синій кит». Київська поліція врятувала двох підлітків від самогубства
    Гра в смерть «Синій кит». Київська поліція врятувала двох підлітків від самогубства
    Гра в смерть «Синій кит». Київська поліція врятувала двох підлітків від самогубства
    Гра в смерть «Синій кит». Київська поліція врятувала двох підлітків від самогубства
    Гра в смерть «Синій кит». Київська поліція врятувала двох підлітків від самогубства
    Гра в смерть «Синій кит». Київська поліція врятувала двох підлітків від самогубства
    Гра в смерть «Синій кит». Київська поліція врятувала двох підлітків від самогубства

    Як повідомлялось, раніше поліцейські Маріуполя запобігли можливому самогубству 13-річного школяра, який останнім часом публікував пости суїцидальної тематики.

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