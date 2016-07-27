Гравці іспанського «Бетіса» вийшли на матч у футболках «Ми всі Зозуля»

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Футболісти одягнені у зелені футболки з надписом «TODOS SOMOS ZOZULIA»

Футболісти іспанського клубу «Бетіс» вийшли на свій черговий матч у футболках із написом «Ми всі Зозуля», щоб іще раз висловити підтримку українському гравцеві Романові Зозулі.

Про це повідомляє «День».

Зазначається, що на матч «Бетіс – Валенсія», який розпочався сьогодні, гравці іспанського ФК «Реал Бетіс» (Севілья) вийшли у футболках на підтримку Романа Зозулі.

Футболісти одягнені у зелені футболки з надписом «TODOS SOMOS ZOZULIA», що з іспанської перекладається «Ми всі Зозуля».

Як повідомлялося, ФК «Бетіс» заборонив фанатам розгортати банер на підтримку Зозулі.

Нагадаємо, нападник збірної України Роман Зозуля перейшов до мадридського «Райо Вальєкано» на правах оренди, проте українського нападника довелося повернути з оренди «Райо Вальєкано» через протести ультрас «джмелів» за нібито неонацистські погляди гравця.

Також нагадаємо, 2 лютого, гравці іспанського «Бетіса» виступили із заявою, в якій засудили дії клубу «Райо Вальєкано» і вболівальників цього клубу, у зв’язку із зривом трансферного переходу нападника андалузців і збірної України Романа Зозулі.