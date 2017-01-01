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    Гройсман анонсував підвищення страхового стажу для отримання пенсії

    • Вчора, 23:31
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Гройсман розраховує презентувати проект пенсійної реформи до кінця травня

    Урядовий проект пенсійної реформи в Україні передбачатиме підвищення мінімального страхового стажу для отримання пенсії до 25 років.

    Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає «Інтерфакс-Україна».

    «Ми вважаємо, що до 25 років це буде абсолютно оптимальний стаж», – сказав він.

    Гройсман також зазначив, що розраховує презентувати проект пенсійної реформи до кінця травня.

    Крім того, прем'єр заявив про готовність піти у відставку у разі неприйняття пенсійної реформи, яка передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня і збереження діючого пенсійного віку.

    Раніше повідомлялося, що українці, які працюють за кордоном можуть відраховувати внески до Пенсійного фонду онлайн та надалі отримувати українську пенсію.

    Володимир Гройсман
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