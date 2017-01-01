Гройсман анонсував підвищення страхового стажу для отримання пенсії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Гройсман розраховує презентувати проект пенсійної реформи до кінця травня

Урядовий проект пенсійної реформи в Україні передбачатиме підвищення мінімального страхового стажу для отримання пенсії до 25 років.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми вважаємо, що до 25 років це буде абсолютно оптимальний стаж», – сказав він.

Гройсман також зазначив, що розраховує презентувати проект пенсійної реформи до кінця травня.

Крім того, прем'єр заявив про готовність піти у відставку у разі неприйняття пенсійної реформи, яка передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня і збереження діючого пенсійного віку.

Раніше повідомлялося, що українці, які працюють за кордоном можуть відраховувати внески до Пенсійного фонду онлайн та надалі отримувати українську пенсію.