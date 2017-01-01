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    Гройсман летить на Львівщину, де вибухнула шахта

    • Сьогодні, 14:59
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    Глава уряду вилетів на місце надзвичайної події

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман терміново вилетів на місце вибуху шахти «Степова» у Львівській області. Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на власні джерела.

    Як повідомлялось, сьогодні о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

    За повідомленням прес-служби ГУ ДСНС України, під час вибуху загинуло вісім осіб, доля 24 гірників невідома.  «На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких восьмеро загинуло та шістьох гірників із травмами піднято на поверхню», – йдеться у повідомленні. 

    У свою чергу голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у своєму Facebook повідомив про 11 жертв вибуху. 

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