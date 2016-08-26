На Львівщині у шахті «Степова» стався вибух: є жертви

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За повідомленням прес-служби ГУ ДСНС України, під час вибуху загинуло вісім осіб, доля 24 гірників невідома

2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За повідомленням прес-служби ГУ ДСНС України, під час вибуху загинуло вісім осіб, доля 24 гірників невідома.

«На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких восьмеро загинуло та шістьох гірників із травмами піднято на поверхню», – йдеться у повідомленні.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у своєму Facebook повідомив про 11 жертв вибуху.

«На шахті Степова аварія! Вибух метану. 11 загиблих!», - написав він.

Причина обрушення встановлюється.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Мінвуглепрому та ДСНС.

Довідка:

ДВАТ «Шахта «Степова» входить до ВО ДКХ «Львіввугілля». Розташована у селі Глухів Сокальського району Львівської області.

Стала до ладу у 1978 р. з проектною потужністю 2,4 млн т/рік. Фактичний видобуток вугілля – 3540/1790 т/добу (1990/1999). У 2003 р. видобуто 179 тис. т вугілля. Виробнича потужність на 1.01.2010 р. – 1500 тис. тонн на рік. Максимальна глибина – 540/540 м (1990/1999).