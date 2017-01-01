Гройсман назвав кількість бойовиків Донбасі

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Фото DT.ua

За п'ять днів режиму «тиші» на Донбасі було поранено 11 українських військових

Сьогодні на озброєнні у незаконних збройних формувань на Донбасі є 406 поставлених Росією танків, 848 БТРів та 208 систем реактивного залпового вогню. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з главами урядів країн Балтії.

Крім того, за даними глави уряду, бойовики мають на озброєнні 732 артсистеми, в тому числі самохідних, 413 засобів протиповітряної оборони. «Загальна кількість незпаконних збройних формувань до 40 тисяч бойовиків, без урахування регулярних російських військ чисельністю більше ніж 4 тисячі. Тобто все це утримується коштом Росії. Все озброєння постачається з РФ за її кошти. Це дозволяє їм здійснювати атаки», - констатував Гройсман.

Гройсман також розповів, що за п'ять днів режиму «тиші» на Донбасі було поранено 11 українських військових. «Росія нехтує всі взяті на себе зобов'язання і не збирається виконувати їх. Лише за перші 5 днів квітня, нами зафіксовано понад 250 випадків порушення тиші, бойові втрати серез українських віськових... Ми втрачаємо наших героїв, українське військо є зараз потужними і сильним, але розуміємо, що внаслідок обстрілів та атак, ми маємо тільки за цей період 11 поранених», - сказав Гройсман.

Як повідомлялось, Гройсман попросив країни Балтії допомогти Україні прогнати російських окупантів з Донбасу.