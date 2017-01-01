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    Гройсман попросив країни Балтії прогнати російських окупантів з Донбасу

    • Сьогодні, 10:49
    • Розсилка
    Володимир Гройсман
    Фото ZN.ua
    Володимир Гройсман

    Прем'єр переконаний, що Україна спільними зусиллями із іншими країнами має добитись виходу Росії з Донбасу

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна спільними зусиллями із своїми партнерами має добитись припинення постачання Росією бойовиків на Донбасі та її виходу з території України. Про це Гройсман заявив на спільному засіданні з головами урядів країн Балтії.

    «Безпекова ситуація на Донбасі складна – все через підтримку Росією бойовиків, її зброю та російські війська на Донбасі. Ми засвідчуємо, що Росія нехтує всіма своїми зобовязаннями, і не збирається їх виконувати», - сказав він.

    Прем'єр-міністр переконаний, що Україна спільними зусиллями із іншими країнами має добитись виходу Росії з Донбасу та припинення постачання нею терористів «ДНР» та «ЛНР».

    «Ми маємо добитись того, аби агресор повернувся в межі своїх кордонів, відмовився від своїх планів , ще раз засвідчуємо, що Україна є миролюбною країною, і ніякої агресії ні проти кого не здійснювалм», - наголосив глава уряду.

    Як повідомлялось, народний депутат Дмитро Тимчук припускає, що російсько-окупаційні війська можуть готувати широкомасштабний наступ на позиції Збройних сил України.

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