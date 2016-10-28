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    Гройсман похвалився зростанням вантажних перевезень в Україні

    • Сьогодні, 12:45
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Прем’єр-міністр каже, що з початку року транспортні підприємства перевезли майже 153 млн тонн вантажів

    Українська економіка продовжує демонструвати ознаки відновлення. Як пише у своєму Facebook прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, про це свідчать свіжі дані Держстату.

    «З початку року транспортні підприємства перевезли майже 153 млн тонн вантажів, що на 8,4% більше показників відповідного періоду 2016-го», - йдеться у повідомленні глави уряду.

    Гройсман запевнив, що Кабмін продовжить активний пошук партнерів і розвиток нових маршрутів. Зокрема, йдеться про новий Шовковий шлях з Китаю до Європи.

    Як повідомлялося, згідно з розрахунками експертів, аби швидко покращити дороги, впродовж наступних п'яти років потрібно по 50 мільярдів гривень щороку.

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