Гройсман похвалився зростанням вантажних перевезень в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр каже, що з початку року транспортні підприємства перевезли майже 153 млн тонн вантажів

Українська економіка продовжує демонструвати ознаки відновлення. Як пише у своєму Facebook прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, про це свідчать свіжі дані Держстату.

«З початку року транспортні підприємства перевезли майже 153 млн тонн вантажів, що на 8,4% більше показників відповідного періоду 2016-го», - йдеться у повідомленні глави уряду.

Гройсман запевнив, що Кабмін продовжить активний пошук партнерів і розвиток нових маршрутів. Зокрема, йдеться про новий Шовковий шлях з Китаю до Європи.

Як повідомлялося, згідно з розрахунками експертів, аби швидко покращити дороги, впродовж наступних п'яти років потрібно по 50 мільярдів гривень щороку.