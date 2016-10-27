Гройсман пообіцяв надати серйозну підтримку машинобудуванню

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Прем’єр-міністр підкреслив необхідність забезпечення високої локалізації на закупівлю усієї продукції, необхідної для України

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок провів нараду з питань підтримки виробництва спеціальної вантажно-автомобільної техніки в Україні.

Учасники наради обговорили потреби держави в автотехніці, головні проблеми, що виникають під час її експлуатації, а також можливості збільшення виробництва необхідної техніки в Україні та її локалізації.

«Нам треба створювати додану вартість і робочі місця в Україні. Виходячи з того, що держава має величезні потреби в техніці, я думаю, що наше машинобудування має не стояти осторонь цього процесу. Маємо надати серйозну підтримку машинобудуванню. Я не збираюся лобіювати конкретного виробника, я хочу лобіювати локалізацію. Все те, що ми сьогодні закуповуємо як держава для розвитку нашої країни, маємо закуповувати максимально те, що виробляється в Україні, і продукцію, що забезпечує українців робочими місцями», - наголосив Глава Уряду на початку наради.

Прем’єр-міністр підкреслив необхідність забезпечення високої локалізації на закупівлю усієї продукції, необхідної для України. Також має бути забезпечена належна якість, конкурентна ціна, гарантійне обслуговування, стабільність постачання та інший сервіс, зауважив Володимир Гройсман.

«Я не збираюся лобіювати будь-якого виробника в Україні, я збираюся лобіювати українського виробника. Це для мене є принципово важливим. Якщо ми вимиваємо валюту з України, підриваємо стабільність національної валюти, починаємо годувати економіки інших країн - це не мій шлях», - наголосив Прем’єр-міністр.

За його словами, треба змінити модель, коли Україна закуповує продукцію з-за кордону, а сама залишається сировинним придатком.

Гройсман зауважив, що у країні зокрема є потреба у комунальній, військовій техніці, локомотивах та вагонах для «Укрзалізниці».