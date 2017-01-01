Гройсман повідомив подробиці завтрашньої зустрічі з головою Європейської Ради

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Гройсман обговорить з Туском питання торгівельних преференцій по відношенню до українських товарів

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що під час завтрашньої зустрічі з Головою Європейської Ради Дональдом Туском обговорить питання торгівельних преференцій по відношенню до українських товарів та питання підтримки реформ.

«Завтра відбудеться зустріч з президентом ЄК. Обговоримо стан двосторонніх стосунків, в тому числі і спільний план дій, який у нас підписаний щодо відповідних змін, реформ, які необхідно. І також проговоримо план дій на 2017 рік. Я торкнусь завтра питання торгівельних преференцій по відношенню до українських товарів, питання підтримки реформ... Ми це все будемо завтра обговорювати і приймати конкретні рішення», — зазначив Гройсман.

У ході переговорів прем’єр-міністр України Володимир Гройсман отримав підтримку президента Європейської Ради Дональда Туска щодо необхідності продовження санкційної політики стосовно Російської Федерації.