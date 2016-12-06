Гройсман прагне зам'яти існуючі проблеми на «Укрзалізниці», - Омелян

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Омелян назвав главу підприємства Войцеха Бальчуна низькокваліфікованим фахівцем, незважаючи на всі записи в його біографії

Перепідпорядкування «Укрзалізниці» Міністерству економічного розвитку є спробою приховати існуючі в компанії проблеми, а не провести її реформування. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян.

«Мені приємно, що дискусія відносного реального стану справ в «Укрзалізниці» відбулася, але це був не той формат, який супроводжує ефективна робота. Я сподіваюся, що у прем'єр-міністра буде час ознайомитися з реальним станом справ у підприємстві. Чому були такі величезні втрати? Чим викликана неефективність роботи команди? Головне - Мінінфраструктури завжди виходило з того, що держпідприємства повинні бути приватизовані, а стратегічні - корпоратизовані і управлятися незалежно, надаючи державі, високі надходження до бюджету», - сказав він.

Міністр вважає, що перепідпорядкування «Укрзалізниці» від одного відомства до іншого не є реформою. Це спосіб зам'яти існуючі проблеми.

Омелян назвав главу підприємства Войцеха Бальчуна низькокваліфікованим фахівцем, незважаючи на всі записи в його біографії.

«Він забув, що останні роки не працював в компаніях, а займався музикою. Тому питання стоїть не в тому, хто кому Бальчун, а в тому, хто кому «УЗ». Нам потрібна дійсно високоефективна державна компанія, яка працює для народу або ж компанія, а не та, яка є джерелом збагачення для певного кола осіб», - вказав глава відомства.

Він розповів, що неодноразово спілкувався в Гройсманом і пояснював суть реформи, а також факт того, що Мінінфраструктури не бореться за «Укрзалізницю», а відстоює прозорість і ефективність роботи компанії.

«У мене була розмова з президентом на цих вихідних. Я йому розповів про те, що знаю. Поінформував про незадовільний стан справ, що зараз мова йде не про реформу, а про бажання певних осіб зберегти корупційний вплив на «Укрзалізницю». Я сподіваюся, що позачергове засідання РНБО буде, і ми зможемо заслухати всі сторони. У зв'язку з цим буде прийнято правильне кадрове рішення для виведення компанії вперед і насправді реформування її діями», - додав Омелян.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання Кабміну Омелян і Балчун обмінялися критичними висловлюваннями щодо їхньої діяльності на своїх посадах.