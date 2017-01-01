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    Гройсман привітав українок з Міжнародним жіночим днем

    • Сьогодні, 11:12
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    Чоловіки завжди в боргу перед вами, перед нашими матерями, перед нашими дружинами, доньками, сестрами – прем'єр

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook привітав всіх українок з Міжнародним жіночим днем.

    «Дорогі наші українські жінки! Сьогодні хочу щиро привітати вас з цим прекрасним днем, зі святом весни, святом надії і святом кохання», – написав він.

    «Хочу подякувати всім вам за те, що ви робите наш світ прекрасним. Чоловіки завжди в неодмінному боргу перед вами, перед нашими матерями, перед нашими дружинами, доньками, сестрами!» – додав він.

    Як повідомлялося, відмовитися від свята 8 Березня готові лише 8% користувачів інтернету.

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