Гройсман привітав українок з Міжнародним жіночим днем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловіки завжди в боргу перед вами, перед нашими матерями, перед нашими дружинами, доньками, сестрами – прем'єр

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook привітав всіх українок з Міжнародним жіночим днем.

«Дорогі наші українські жінки! Сьогодні хочу щиро привітати вас з цим прекрасним днем, зі святом весни, святом надії і святом кохання», – написав він.

«Хочу подякувати всім вам за те, що ви робите наш світ прекрасним. Чоловіки завжди в неодмінному боргу перед вами, перед нашими матерями, перед нашими дружинами, доньками, сестрами!» – додав він.

Як повідомлялося, відмовитися від свята 8 Березня готові лише 8% користувачів інтернету.