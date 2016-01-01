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    Гройсман розповів про бюджетну підтримку аграріїв у 2017 році

    • Вчора, 06:19
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    4 млрд грн буде виділено на бюджетну програму дотації сільгосптоваровиробників, 500 млн на с/г машинобудування, 700 млн на фонд гарантування кредитів аграріям

    У проекті бюджету на 2017 рік буде виділено 4 млрд грн на бюджетну програму дотації сільгосптоваровиробників, 0,5 млрд грн – на підтримку сектору сільгосп машинобудування, 0,7 млрд грн – на гарантування кредитів аграрного сектору.

    Про це у Верховній Раді заявив голова українського Уряду Володимир Гройсман під час розгляду Державного бюджету на 2017 рік.

    «Цьому передувала серйозна робота профільного аграрного комітету, бюджетного комітетів», - наголосив він.

    Зокрема, 4 млрд грн буде виділено на бюджетну програму дотації сільгосптоваровиробників, 500 млн на с/г машинобудування, 700 млн на фонд гарантування кредитів аграріям.

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