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    Гройсман прийшов у Раду. Бюджет буде прийнято?

    • 20 Грудня, 17:08
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    Володимир Гройсман у парламенті
    Володимир Гройсман у парламенті

    У комітетах Ради триває робота над бюджетними законопроектами, які мають розглядатися зараз

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман присутній на вечірньому засіданні Верховної Ради.

    Як відомо, на вечірньому засіданні Ради мають розглядатися бюджетні законопроекти.

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій на початку вечірнього засідання повідомив, що у комітетах триває робота над бюджетними законопроектами, які мають розглядатися зараз.

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    На ранковому засіданні Верховна Рада лише з п'ятої спроби змогла ухвалити рішення продовжити вечірнє засідання парламенту до завершення розгляду питань порядку денного.

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