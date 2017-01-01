Гройсман закликав бізнесменів не шкодувати грошей для працівників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

«Я доб'юсь, що кожний працедавець нормально оцінить роботу найманого працівника», – запевняє очільник уряду

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів пильно стежитиме за дотриманням роботодавцями запровадженої норми про мінімальну зарплату у 3200 грн. Про це він заявив на засіданні уряду.

«Я чую якісь міфи щодо мінімальної зарплати. Уряд прийняв, парламент підтримав, ініціатива була свідомою – я доб'юсь, що кожний працедавець нормально оцінить роботу найманого працівника, нічого, якщо власник бізнесу отримає трошки менше, а його працівники отримуватимуть значно більше – це має бути наша логіка», – сказав він.

Як повідомлялось, після збільшення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень близько 700 гривень піде на сплату податків, тобто на руки люди отримають 2500 грн, роз'яснив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

Нагадаємо, Розенко задекларував 550 тис. гривень, 10 тис. євро і 15 тис. доларів, дружина – 120 тис. гривень і 5 тис. доларів готівки в 2015 році. Окрім того, віце-прем’єр задекларував квартиру в Києві площею 81,4 кв. м, частину якої було подаровано його матір'ю в 2016 році (квартира належить родині Розенка протягом останніх 45 років).

Раніше повідомлялося, що Розенко живе в незадекларованому будинку за 5 млн грн. Водночас сам Розенко стверджує, що не повинен був декларувати цей будинок, оскільки живе окремо від матері і декларує своє майно і своєї сім'ї.