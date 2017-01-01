Гройсман запропонував внести у Раду резолюцію про недовіру уряду

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Прем’єр запропонував Верховній Раді розглянути відповідне питання наступного тижня

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував депутатам Верховної Ради розглянути питання про довіру чи недовіру до його уряду.

Відповідну заяву він зробив у четвер ввечері в ефірі телеканалу «1+1».

«Я не боюся звіту в парламенті», - заявив прем’єр на зауваження, що він уникає зустрічі з депутатами через острах втратити посаду.

«Коли був рік, я вийшов, 14 квітня, прозвітував», - наголосив глава Кабміну і додав, що те саме роблять у профільних комітетах його міністри.

Крім того, Гройсман запропонував Раді розглянути питання про довіру до уряду вже наступного тижня.

«Я пропоную наступного пленарного тижня у будь-який день внести резолюцію недовіри моєму уряду… Я цього не боюся. Я за свою посаду не тримаюся і завжди був у цьому питанні самодостатнім», - заявив прем'єр.

«Главком» також повідомляв, що Гройсман збирається привести в Кабмін понад тисячу реформаторів.