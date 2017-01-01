Гройсман збирається привести в Кабмін понад тисячу реформаторів

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Глава уряду України Володимир Гройсман

Гройсман прогнозує, що реформаторські кадри з'являться восени

Реформа міністерств передбачає зміну структури їхньої діяльності і дасть змогу залучити до роботи в них більше тисячі реформаторських кадрів. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації.

«Буде змінено структуру, з’являться департаменти стратегічного планування, буде перезапущено багато внутрішніх процесів. Ми спільно це робимо з нашими європейськими партнерами і, думаю, восени вже зможемо привести понад 1000 нових реформаторських кадрів – там буде зовсім інша система оплати, зовсім інша система мотивації», – сказав глава уряду, розповідаючи про напрями урядової реформи.

Як повідомляв «Главком», у рамках реформування уряду у вигляді пілотного проекту виділено десять відомств, які здійснюватимуть зміни у своїй структурі. На перших порах реформи зачеплять Мінсоцполітики, Міністерство охорони здоров’я, Мінагрополітики, Міністерство освіти та науки, Мінфін, Мінрегіон, Міненерго, Мінінфраструктури, Мінкульт та Мін’юст. Керувати процесом доручено міністру Кабінету міністрів Олександру Саєнку.

Подробиці реформування уряду читайте в статті «Будинок, який будує Гройсман»

Джерело: Укрінформ