Гройсман звинуватив чиновників МОЗ у короткому житті українців

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Володимир Гройсман

Від початку нашої незалежності системно охороною здоров'я ніхто не займався, наголосив очільник уряду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що впродовж 25 років Міністерство охорони здоров'я не виконувало своїх завдань. Про це він заявив сьогодні на засідання уряду.

«Від початку нашої незалежності системно охороною здоров'я ніхто не займався. Якби займались, то ми б мали гарну, якісну систему охорони здоров'я, мали б якісну систему профілактики і мали б на 5-7 років довше життя, ніж це є сьогодні», – додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, конфлікт довкола Міністерства охорони здоров'я стався після того, як директор Інституту серця Борис Тодуров заявив про непрозорі закупівлі медикаментів з боку МОЗ і блокування роботи Інституту серця, що призвело до смертей десятків тисяч українців.

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