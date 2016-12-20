Відомий кардіохірург звинуватив Супрун у загибелі сотень людей

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фото: zn.ua Борис Тодуров

Супрун занесла до «чорного списку» Тодурова та кількох його колег за критику роботи МОЗ

Директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров повідомив, що міністр охорони здоров'я Уляна Супрун внесла його до «чорного списку», через те, що він розкритикував МОЗ за непроведену закупівлю, яка призвела до загибелі багатьох людей. Про це кардіохірург написав на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно мене і ще кількох колег Уляна Супрун занесла до «чорного списку» за критику роботи МОЗ. Мудре рішення», – написав Тодуров.

Він також навів текст посту до фотографії за який його було заблоковано.

«Посміявся б разом з вами, пані Уляно, якби не було так сумно. Ви є членами уряду 40-мільйонної європейської країни – України. Безвідповідальність заяв, непродуманість рішень, авантюризм у стратегії розвитку – ось що ми бачимо в останні місяці роботи МОЗ. Програма із серцево-судинних захворювань передбачала закупівлю на 364 млн грн швидкодопомогових витратних матеріалів, які могли врятувати десятки тисяч життів. Ви не провели цю закупівлю. Я абсолютно відповідально заявляю (і можу це повторити в суді): ваша недбалість забрала більше життів українців, ніж війна за останні роки. Ви розумієте свою відповідальність (у тому числі й кримінальну) за недбале ставлення до своїх обов'язків? І це лише за програмою ССЗ», – написав він.

«Що говорити про інших? Ви, здається, вирішили лікувати онкологію профілактикою? Ваш заступник Лінчевський заблокував роботу Інституту серця. Чи не підписав жодного офіційного документа за останні чотири місяці. Уже четвертий місяць він відмовляє нам у відкритті філій у Донецькій і Луганській областях, де населення і військові взагалі залишилися без кардіохірургічної допомоги. Це просто знущання над людьми. Ви особисто відмовили нам у програмі «Штучне серце» (було представлено в ролику привітання президента як найкраще досягнення України в 2016 році) навіть після звернення до вас кількох народних депутатів. Ви – урядовці, яких ми найняли на роботу, – відгородилися від фахівців новою охороною і просто фізично не пускаєте нас у будівлю МОЗ! При всьому при цьому поводитесь як аніматори в дешевому турецькому готелі! І вам смішно? Після стількох смертей з вашої вини? Біжіть, поки я не подав на вас до суду», – зазначив кардіохірург.

Раніше повідомялося, що Міністерство охорони здоров'я України у відповідь на ініціативу Клініки Спіженка безплатно пролікувати найбільш нужденних онкохворих українців відповіло відмовою.

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