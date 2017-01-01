Гуманітарна допомога в Сирії заблокована: у людей закінчується їжа

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Сирійський хлопчик несе воду

Люди зі зброєю заблокували у селах Фуа і Кефрая у провінції Ідліб 23 автобуси та сирійських водіїв, які допомагали у нещодавній евакуації

Режиму припинення вогню у Сирії переважно дотримуються з окремими винятками. Тим не менш, гуманітарна допомога не може надійти до районів у облозі, де у людей закінчується їжа. Про це у четвер, 12 січня, заявив спецпредставник Організації Об'єднаних Націй з Сирії Стаффан де Містура.

За його даними, люди зі зброєю заблокували у селах Фуа і Кефрая у провінції Ідліб 23 автобуси та сирійських водіїв, які допомагали у нещодавній евакуації, повідомляє агенція Reuters. Де Містура додав, що бої тривають у долині Ваді Барада, звідки вода постачається до Дамаска.

За даними рятувальної групи сирійської опозиції, «Білих шоломів», сили Башара Асада здійснили кілька авіанальотів, у тому числі в провінції Алеппо, де загинули щонайменше шестеро цивільних, передає агенція AP.

Де Містура зазначив, що ООН поки не отримувала запрошення на переговори щодо врегулювання в Сирії, які мають розпочатися 23 січня в Астані, але сподівається на участь в них.

Тим часом французький президент Франсуа Олланд наголосив 12 січня, що переговори щодо Сирії мають відновитися якнайшвидше саме під егідою ООН. Зустріч між представниками Асада та його опонентами в столиці Казахстану була ініційована Туреччиною та Росією. За словами Москви, ці перемовини мають доповнити женевський формат за посередництва ООН.

Джерело: DW