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    Вибух у Сирії: число жертв зросло до 60 осіб

    • Вчора, 14:58
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    Ще 50 людей отримали поранення в результаті вибуху в Сирії

    Кількість жертв вибуху в Сирії в місті Аазаз зросла до 60 осіб, ще 50 поранені. Про це повідомляє видання «Анадолу» з посиланням на інформацію управління цивільної оборони Аазаза.

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    «В результаті теракту в підконтрольному опозиції районі Аазаз сирійської провінції Алеппо загинули, щонайменше, 60 осіб, ще 50 поранені», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, повідомляється, що в результаті вибуху в Сирії довколишнім будівлям завдано серйозної матеріальної шкоди.

    Нагадаємо, сьогодні у Сирії на велелюдному ринку у прикордонному місті Азаза вибухнув начинений бомбою автомобіль, повідомлялося про щонайменше 19 жертв.

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