Вибух у Сирії: число жертв зросло до 60 осіб

Ще 50 людей отримали поранення в результаті вибуху в Сирії

Кількість жертв вибуху в Сирії в місті Аазаз зросла до 60 осіб, ще 50 поранені. Про це повідомляє видання «Анадолу» з посиланням на інформацію управління цивільної оборони Аазаза.

«В результаті теракту в підконтрольному опозиції районі Аазаз сирійської провінції Алеппо загинули, щонайменше, 60 осіб, ще 50 поранені», - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в результаті вибуху в Сирії довколишнім будівлям завдано серйозної матеріальної шкоди.

PHOTOS: Aftermath of the car bombing in #Azaz #Syria which has left at least 43 dead. - @Sophiemcneill pic.twitter.com/UYetm021Oy