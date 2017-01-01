Хабарникам-суддям з Дніпра обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

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Cуддям із Дніпра, викритим на хабарі, обрано запобіжний захід

Судді вимагали від обвинувачених неправомірну вигоду у розмірі 30 тис. доларів

Двом суддям районного суду Дніпра, затриманим за фактом одержання неправомірної вигоди, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Так, заступнику голови районного суду Дніпра призначений цілодобовий домашній арешт, співучаснику - судді цього ж суду - нічний арешт(з 22:00 до 6:00).

Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотали про обрання більш жорсткого запобіжного заходу для служителів Феміди — у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 800 тис грн за кожного підозрюваного. Проте суд це клопотання не задовільнив.

Відзначимо, 19 квітня 2017 детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП і спільно з співробітниками Служби безпеки України викрили та затримали заступницю голови райсуду Дніпра і суддю того ж суду.

За версією слідства, заступник голови райсуду за попередньою змовою з іншим суддею цього ж суду вимагали від обвинувачених неправомірну вигоду у розмірі 30 тис. доларів за винесення рішення про обрання їм покарання не пов'язаного з позбавленням волі.