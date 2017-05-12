Хакери вивели з ладу десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу

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Зловмисники вимагають 300 доларів у біткоїнах для розблокування даних

Масштабна хакерська атака вивела з ладу десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу, зловмисники вимагають 300 доларів у біткоїнах для розблокування даних.

Про це заявив у Twitter один з фахівців з кібербезпеки з компанії Avast Якуб Кроустек.

За його словами, атаковано щонайменше 57 тис. комп'ютерів — всі вони заражені додатком-шифрувальником WannaCry або його варіаціями.

Цей вірус шифрує інформацію на комп'ютері і вимагає заплатити викуп у розмірі 300 дол. біткоїнами за розшифровку.

Експерти з кібербезпеки повідомляють більш ніж 30 тисяч випадків зараження комп’ютерних мереж різних установ по всьому світу. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані.

За даними Kaspersky Lab, було зафіксовано більше 45 тисяч подібних атак у 74 країнах світу.

Компанія Avast, що займається розробкою антивірусів, зареєструвала більш ніж 57 тисяч випадків уражень по всьому світу.

Так, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС відразу в декількох регіонах країни, повідомляє Varlamov.ru з посиланням на джерела.

Крім того, Meduza повідомляє про те, що російська компанія «Мегафон» також зазнала хакерської атаки. За словами джерел, це була атака, подібна до тієї, якої раніше зазнали лікарні Британії, – заражені комп'ютери виявилися заблоковані, на них з'явилися повідомлення з вимогою викупу.

Також 12 травня стало відомо про аналогічну атаку на іспанську компанію Telefonica.