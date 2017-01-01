Хакери, які втрутилися в американські вибори, могли бути навіть зі США - Путін

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Президент РФ Володимир Путін

Очільник Кремля припускає, що хакерські атаки могли бути звідки завгодно

Президент Росії Володимир Путін заявив, що хакери, які втрутилися у вибори в США в 2016 році, могли бути звідки завгодно.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC в п'ятницю.

Путін заявив, що хакери могли перекласти провину, щоб виглядало так, ніби за зломом стоїть Росія.

«Хакери можуть бути де завгодно, вони можуть бути в Росії, в Азії ... навіть в Америці, Латинській Америці... Між іншим, вони можуть бути хакерами зі Сполучених Штатів, які дуже вміло і професійно переклали провину на Росію. Чи можете ви уявити щось подібне? У розпал політичної битви?... Я можу», - зазначив президент РФ.

Нещодавно фахівці Національного агентства безпеки інформсистем Франції не виявили слідів втручання російських хакерів у передвиборчу кампанію Еммануеля Макрона.

Джерело: 112 Україна