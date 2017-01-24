Ходорковський чи Коломойський? NewsOne може отримати нового інвестора

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NewsOne

Топ-менеджмент компанії знаходиться на стадії переговорів з потенційним покупцем або інвестором каналу

Генеральний продюсер телеканалу NewsOne Дмитро Носиков на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook залишив повідомлення, яке викликало неоднозначну реакцію на медіа-ринку. Свій пост Носиков розмістив після переговорів в Женеві з «певним дуже сильним візаві». Згідно з усіма наступними коментарями, NewsOne може перейти під вплив Ходорковського або Коломойського.

«Виходить! Важкі переговори, складний, дуже сильний візаві, експерти найвищого рівня й п'ять годин аргументів, доказів, референсів і переконань в тому, що Український інформпростір - це поле бою, на якому вирішується майбутнє Європи. Ми домовилися! Процес запущено! Телеканал NewsOne отримає унікальну можливість рухатися далі, рости і якісно змінитися! Потираю руки в передчутті...!», - написав він, зазначивши в статусі «натхненний» у Женеві.

Як повідомляє «Детектор Медіа» з посиланням на Дмитра Носикова, топ-менеджмент компанії знаходиться на стадії переговорів з потенційним покупцем або інвестором каналу. Для забезпечення процесу на канал для консультування і аудіювання зайде компанія «Шательман і партнери». Дану інформацію також підтвердив Михайло Шательман.

Один з власників компанії - Михайло Шательман, громадянин Ізраїлю, якого ЗМІ пов'язують з ініціатором Open Russia Михайлом Ходорковським і медіа корпорацією News Corp inc. (CNN), в інтересах яких Шательман консолідував ряд успішних ЗМІ в Прибалтиці. Дану інформацію опублікував латвійський ресурс TVNET.lv.

При цьому, за даними джерел, Носиков міг зустрічатися в Женеві з олігархом Ігорем Коломойським, який може стати тим таємним інвестором, про якого поки замовчують на телеканалі. Коломойський після ситуації з націоналізацією Приватбанку і тиском на телеканал 1+1 може бути зацікавленим в зміцненні своїх медіа позицій.

Власник Newsone Євген Мураєв підтвердив «Детектор Медіа», що веде «ряд переговорів», але повідомив, що забобонний, і тому не буде до факту остаточної «домовленності про що-небудь» повідомляти подробиці.