Холодницький у листопаді заробив майже втричі більше, ніж Луценко

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Назар Холодницький

Зарплата антикорупційного прокурора становила 174 тис. 409 гривень

Заробітна плата заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького за листопад становила 174 тис. 409 гривень. З них оклад прокурора – 52 тис. 200 гривень. Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 140 тис. 319 гривень. Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит «Українських новин».

При цьому заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за листопад становила 63 637 гривень. Оклад генпрокурора – 7 тис. 678 гривень. Після вирахування податків та зборів Луценко отримав 51 тис. 228 гривень.

Як повідомлялося, за кілька днів до Дня Святого Миколая мер Ірпеня Володимир Карплюк придбав новий Volkswagen Passat 2016 року випуску.

Нагадаємо, голова Київської обласної ради Ганна Старикова (ВО «Батьківщина») задекларувала автомобіль Jaguar вартістю 1 663 743 грн.