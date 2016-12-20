Холодницький заробляє в п'ять разів більше за Луценка

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Назар Холодницький

Антикорупційний прокурор отримав 202 038 гривень, генеральний – 44 421 гривню

Заробітна плата заступника генерального прокурора – спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького – за грудень становила 250 979 гривень. Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит «Українських новин».

Оклад прокурора становив 57 600 гривень. Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 202 038 гривень.

Водночас заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за грудень становила 55 180 гривень. Після вирахування податків та зборів Луценко отримав 44 421 гривню.

Як повідомлялосяь, Холодницький у листопаді заробив майже втричі більше, ніж Луценко. Заробітна плата керівника САП Назара Холодницького за листопад становила 174 тис. 409 грн. З них оклад прокурора – 52 тис. 200 грн. Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 140 тис. 319 грн. Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит «Українських новин».

При цьому заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за листопад становила 63 637 грн. Оклад генпрокурора – 7 тис. 678 грн. Після вирахування податків та зборів Луценко отримав 51 тис. 228 грн.