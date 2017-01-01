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    Хрещатик сьогодні перекриють

    • Сьогодні, 09:23
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    Фото УНІАН

    У центрі столиці пройде «Велике жіноче ралі»

    На центральній вулиці Києва Хрещатику сьогодні, 8 березня, буде закрито рух транспорту, повідомили в прес-службі столичної адміністрації.

    «8 березня з 10:00 до 20:00 буде заборонено рух транспорту на вул. Хрещатик під час підготовки і проведення змагань з авторалі для жінок «Велике жіноче ралі». Захід буде проходити на вул. Хрещатик (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького)», - сказано в повідомленні.

    Як повідомлялось, напередодні 8 березня Президент Петро Порошенко нагородив видатних українок: військовослужбовців, волонтерів, представниць мистецтва і культури, видатних лікарів, вчителів та науковців.

    Джерело: УНН

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