Хрещатик сьогодні перекриють

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Фото УНІАН

У центрі столиці пройде «Велике жіноче ралі»

На центральній вулиці Києва Хрещатику сьогодні, 8 березня, буде закрито рух транспорту, повідомили в прес-службі столичної адміністрації.

«8 березня з 10:00 до 20:00 буде заборонено рух транспорту на вул. Хрещатик під час підготовки і проведення змагань з авторалі для жінок «Велике жіноче ралі». Захід буде проходити на вул. Хрещатик (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького)», - сказано в повідомленні.

Як повідомлялось, напередодні 8 березня Президент Петро Порошенко нагородив видатних українок: військовослужбовців, волонтерів, представниць мистецтва і культури, видатних лікарів, вчителів та науковців.

Джерело: УНН