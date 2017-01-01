Індекс корупції найвищий у Хмельницькому та Ужгороді – дослідження

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www.newlogic.ua Ужгород

Українців спитали про якість життя та безпеку

Хмельницький та Ужгород лідирують за поширенням корупції на місцях. Про це йдеться в дослідженні Міжнародного республіканського інституту щодо оцінки рівня задоволеності якістю життя жителів міст України.

На третьому місці, згідно з індексом частоти корупційних випадків, – Харків. А найнижчий його рівень – у Миколаєві та Сєверодонецьку.

Також у дослідженні йдеться про рівень задоволення якістю життя жителів міст, про оцінку українцями роботи місцевої влади та відчуття безпеки.

Опитування було проведено Соціологічною групою «Рейтинг» від імені Міжнародного республіканського інституту у 22 обласних центрах України, а також у містах Маріуполь та Сєверодонецьк на Донбасі. Дослідження базується на вибірці з більш ніж 19 000 респондентів.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому становила 67,2%. Опитування було профінансовано урядом Канади.

Як повідомляв «Главком», українці звернулися з листом щодо питань безпеки до «Укрзалізниці».