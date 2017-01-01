«Інтер» офіційно виступив проти квот на українському ТБ

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Телеканал «Інтер»

В «Інтер Медіа Груп» вважають, що закон про квоти не сприяє розвитку українського телебачення

«Інтер Медіа Груп» вважає, що законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні завдасть шкоди.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у вівторок ввечері.

«Ми категорично проти цього закону, який практично забороняє використання в телевізійному ефірі України будь-яких мов, окрім української. І питання не в ставленні до мов – української чи російської. Питання в ставленні до прав людини», – сказано у заяві.

«Цей закон порушує права мільйонів громадян України, для яких російська мова є рідною. А також він порушує права носіїв інших регіональних мов, яких, окрім російської, в Україні 17. Крім того, цей закон вносить розкол у суспільство, нагнітає і без того напружену ситуацію», – додали у прес-службі.

В «Інтер Медіа Груп» вважають, що цей закон не сприяє розвитку українського телебачення, і завдасть серйозної шкоди.

«Неможливо в потрібному обсязі створити якісний контент українською мовою або в такому ж обсязі зробити якісний дубляж – отже, погіршиться якість телевізійного продукту українською мовою», – сказано у заяві.

У повідомленні зазначається, що «обсяг українського телевізійного ринку не дозволить створити якісний різножанровий україномовний продукт в обсягах, яких вимагає цей закон», й це, на думку «Інтер Медіа Груп», призведе до падіння телеперегляду українського телебачення.

«Російська мова – одна зі світових мов. Цією мовою мільйонними накладами видана навчальна і художня література, знято безліч якісних фільмів. Не можна позбавляти українців доступу до такого важливого контенту. Ми вже бачимо, до чого привів закон про введення квот на україномовні пісні на українських радіостанціях, – скільки в ефірі з’явилося низькопробного продукту», – говориться у заяві.

Нагадаємо, у вівторок, 23 травня, народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект стосовно встановлення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. За відповідний законопроект проголосувало 269 парламентарів, проти – 15.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише цей закон.

Раніше, 9 березня, Порошенко запропонував увести квоти на українську мову в ефірі телеканалів. Він зазначив, що наявність державної мови на телебаченні неприпустимо низька.

16 березня Верховна Рада взяла за основу відповідний законопроект №5313. Він передбачає, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення частка передач і фільмів українською мовою має становити не менше ніж 75% на добу в кожному із проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00, а для телеорганізацій регіональної та місцевої категорій – 50%.

У листопаді минулого року набув чинності закон, що стосується радіо. Він зобов'язує радіостанції виділяти частину ефірного часу для пісень українською мовою. Протягом першого року з моменту набуття чинності документа квота на україномовну музику становитиме 25%, протягом другого – 30%, із третього – 35%.