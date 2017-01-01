  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Українській мові на ТБ – бути: Порошенко підпише мовний закон

    • Сьогодні, 15:13
    • Розсилка
    Плакат на захист української мови
    Плакат на захист української мови

    Петро Порошенко нагадав власникам та менеджерам телеканалів, у якій країні вони живуть

    Президент України Петро Порошенко підпише прийнятий парламентом закон щодо встановлення 75-процентної квоти україномовного контенту на телебаченні. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    Порошенко нагадав, що до цього кілька разів публічно звертав увагу власників та менеджерів каналів на неприпустимо низьку частку української мови, у декого - на рівні 15%. «Панове, ви назву країни забули?!» - обурився президент.

    «Закликав індустрію вирішити цю проблему в порядку самоорганізації - не почули. Що ж, все врегулює закон. Врахували позитивний досвід радіо. Гарантували права неукраїномовних. На рівні обласних та місцевих каналів за російською та іншими мовами зафіксовано 40% ефіру. Подбали і про кримськотатарську. Отже, українській мові на українському ТБ - бути!» - заявив Порошенко
    «Чи всі зрозуміли, що закон підпишу?» - додав він.

    Нагадаємо, у вівторок, 23 травня, народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект стосовно встановлення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. За відповідний законопроект проголосувало 269 парламентарів, проти – 15.

    9 березня президент Петро Порошенко запропонував увести квоти на українську мову в ефірі телеканалів. Він зазначив, що наявність державної мови на телебаченні неприпустимо низька.

    16 березня Верховна Рада взяла за основу відповідний законопроект №5313. Він передбачає, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення частка передач і фільмів українською мовою має становити не менше ніж 75% на добу в кожному із проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00, а для телеорганізацій регіональної та місцевої категорій – 50%.

    У листопаді минулого року набув чинності закон, що стосується радіо. Він зобов'язує радіостанції виділяти частину ефірного часу для пісень українською мовою. Протягом першого року з моменту набуття чинності документа квота на україномовну музику становитиме 25%, протягом другого – 30%, із третього – 35%.

    Читайте також
    Петро Порошенко телебачення мова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ