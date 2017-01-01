Іракський Мосул покинули 700 тисяч мирних мешканців

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В ООН прогнозують, що до кінця операції зі звільнення міста від терористів свої домівки залишать ще 200 тисяч людей

З початку операції зі звільнення іракського Мосула від терористів «Ісламської держави» (ІДІЛ) свої домівки були вимушені залишити 700 тисяч мирних жителів. Про це повідомив на прес-конференції в офісі ООН у Женеві представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Іраку Пітер Хоукінс, передає Анадолу.

«Раніше східні квартали Мосула залишили 200 тисяч мирних жителів. Таким чином, з початку операції зі звільнення Мосула від ДЕАШ (ІДІЛ - ред.) місто в цілому залишили близько 700 тисяч осіб», - поінформував Хоукінс.

За його словами, очікується, що до кінця операції свої домівки залишать ще 200 тисяч людей.

«Також викликає стурбованість становище цивільного населення в західних кварталах Мосула. Найбільше від хаосу страждають жінки і діти. Зокрема діти протягом кількох тижнів не отримують достатню кількість їжі і води. Вони продовжують боротьбу за існування в укриттях, і навіть якщо залишаться в живих, то довго не зможуть оговтатися від психологічної травми», - сказав Хоукинс.

Він зазначив, що представники ЮНІСЕФ проводять роботи з надання допомоги цивільному населенню, що залишили Мосул, зокрема, надаючи їм медичні послуги і питну воду.

Нагадаємо, друге найбільше місто Іраку - Мосул перейшов під контроль терористів ІДІЛ в червні 2014 року. У листопаді 2016 року сили безпеки Іраку повністю звільнили східні квартали міста, з 19 лютого цього року триває операція зі звільнення західних кварталів Мосула.

Як повідомлялося, міністр оборони США Джеймс Меттіс анонсував істотні зміни в тактиці протистояння ІДІЛ в Сирії та Іраку, яка полягає у позбавленні шляхів відходу бойовиків зі звільнених територій, а також забезпечення достатніх умов для місцевих сил контролювати ситуацію безпеки.

Джерело: Укрінформ