Iran Air отримає перший після скасування санкцій Airbus

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Літак виробництва Airbus використовуватиметься на внутрішніх рейсах

Державний авіаперевізник Ірану Iran Air очікує 13 січня на прибуття першого повітряного судна виробництва Airbus з тих, що були придбані після скасування міжнародних санкцій щодо Ірану.

Про це заявив голова Iran Air Фархад Парвареш, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, літак виробництва Airbus використовуватиметься на внутрішніх рейсах.

Купівлю літаків у компанії Airbus уможливило скасування 16 січня 2016 року Євросоюзом та США санкцій щодо Ірану, пов'язаних з реалізацією його ядерної програми.

Нагадаємо, нещодавно в США було подовжено дію закону, яким США накладають на Іран санкції, однак у Білому домі пояснили, що цей закон не стосуватиметься Ірану, допоки країна дотримуватиметься ядерної угоди, якої було досягнуто влітку 2015 року.