Іран ввів санкції проти 15 американських компаній

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Американським компаніям заборонене укладання будь-яких угод з іранськими фірмами

Іран заявив про застосування санкцій щодо 15 американських компаній за їхню ймовірну підтримку Ізраїлю і його «терористичних дій», повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.

Рішення оприлюднене через два дні після того, як США оголосили про санкції стосовно груп і окремих осіб, причетних до збройної програми Ірану.

У заяві МЗС Ірану зазначається, що компаніям заборонене укладання будь-яких угод з іранськими фірмами і що колишні та нинішні керівники цих компаній не матимуть право на отримання візи.

Ці санкції спрямовані проти фірм, які надають зброю і спорядження в Ізраїль «для використання проти палестинців».

Іран раніше заявляв, що посилення неядерних санкцій порушує норми ядерної угоди 2015 року, укладеної Тегераном зі світовими державами.

У лютому адміністрація Дональда Трампа ввела санкції щодо 25 фізичних та юридичних осіб в Ірані. У Білому домі це назвали лише «першими кроками» у відповідь на повторне випробування Іраном балістичних ракет.

«Главком також повідомляв, що напередодні стало відомо, що США в рамках так званого законодавства про нерозповсюдження щодо Ірану, КНДР і Сирії ввели санкції відносно восьми російських організацій, серед яких такі потужні структури, як «Рособоронекспорт», НВО «Базальт», 150-й авіаремонтний завод, Коломенське Конструкторське бюро машинобудування.

Джерело: DW