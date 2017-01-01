«Ісламська держава» відбила у повстанців у Сирії стратегічно важливе місто

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Контроль над відбитим містом давав повстанцям можливість наступу на Аль-Баба зі сходу.

Північносирійське місто Бзаа було відбито у підтримуваних Туреччиною сирійських повстанців бойовиками угруповання «Ісламська держава».

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Видання зазначає, що Бзаа має стратегічне значення, адже воно знаходиться найближче до останньої ключової позиції бойовиків на півночі країни — міста Аль-Баба.

Контроль над відбитим містом давав повстанцям можливість наступу на Аль-Баба зі сходу.

Напередодні, 4 лютого, сирійські постанці на якийсь час змогли встановити контроль над містом, але бойовики з використанням атак смертників через декілька години відбили Бзаа.