«Ісламська держава» взяла нас себе відповідальні за вбивство шести бійців Росгвардії в Чечні
- Сьогодні, 21:23
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Напад було проведено бойовиками так званого «Вілаята Кавказ»
Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад на військову частину Росгвардії в Чечні, в результаті якого загинули шість російських військовослужбовців, троє отримали поранення.
Про це повідомляє SITE Intellegence Group, яка відстежує активність ісламських терористів і їх прихильників в інтернеті.
За даними організації, напад було проведено бойовиками так званого «Вілаята Кавказ», присягнувшими на вірність ІД на території Кавказу.
Зазначимо, що у п'ятницю вночі група озброєних бандитів спробувала потрапити на територію одного з військових містечок Росгвардії в умовах сильного туману. Шість військовослужбовців Росгвардії загинули в Чечні в ході атаки бойовиків.
«Главком» також повідомляв, що терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину біля парламенту в Лондоні.
Джерело: Українські новини