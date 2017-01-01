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    «Ісламська держава» взяла нас себе відповідальні за вбивство шести бійців Росгвардії в Чечні

    • Сьогодні, 21:23
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    Загиблі учасники конфлікту
    Загиблі учасники конфлікту

    Напад було проведено бойовиками так званого «Вілаята Кавказ»

    Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад на військову частину Росгвардії в Чечні, в результаті якого загинули шість російських військовослужбовців, троє отримали поранення.

    Про це повідомляє SITE Intellegence Group, яка відстежує активність ісламських терористів і їх прихильників в інтернеті.

    За даними організації, напад було проведено бойовиками так званого «Вілаята Кавказ», присягнувшими на вірність ІД на території Кавказу.

    Зазначимо, що у п'ятницю вночі група озброєних бандитів спробувала потрапити на територію одного з військових містечок Росгвардії в умовах сильного туману. Шість військовослужбовців Росгвардії загинули в Чечні в ході атаки бойовиків.

    «Главком» також повідомляв, що терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину біля парламенту в Лондоні.

    Джерело: Українські новини

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