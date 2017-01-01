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    Італія просить допомоги через наслідки землетрусу

    • Сьогодні, 09:47
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    Землетрус стався після снігопаду, який тривав понад добу в гірській місцевості

    Влада італійського регіону Марке заявила про катастрофічні наслідки серії підземних поштовхів, що сталися в середу, і попросила про надання допомоги.

    Про це повідомляє ВВС.

    У середу вранці в італійських областях Лаціо, Абруццо і Марке протягом кількох годин сталося чотири сильні землетруси магнітудою понад 5.

    Чотири підземні поштовхи, магнітуда яких перевищила 5, викликали сходження снігових лавин і зсуви. В результаті землетрусу тисячі сімей в регіоні Марке залишилися без електрики, мешканці ще кількох сіл відрізані від зовнішнього світу.

    У регіоні Абруццо жертвою землетрусу стала одна людина - 83-річний чоловік був знайдений під завалами свого сараю у місті Терамо. Ще одна людина вважається зниклою безвісти, після того як на нього обрушилася снігова лавина.

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    Підземні поштовхи також відчувалися в регіоні Лаціо, в тому числі і в Римі, де була припинена робота метро.

    Землетрус стався після снігопаду, який тривав понад добу в гірській місцевості поблизу міста Аматриче і Норча.

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    Італія просить допомоги через наслідки землетрусу
    Італія просить допомоги через наслідки землетрусу
    Італія просить допомоги через наслідки землетрусу

    Італійський інститут геофізики і вулканології зафіксував у середу в Абруццо і Лаціо близько 200 підземних поштовхів, магнтуда яких перевищувала 2.

    Епіцентр землетрусу, за даними Геологічної служби США, знаходився на невеликій глибині - від 6,9 км до 9 км. Це означає, що навіть не найпотужніший землетрус може стати руйнівним.

    У результаті землетрусу в Італії в серпні минулого року загинули близько 300 людей, було зруйновано декілька тисяч будинків. Міста Аматриче і Пескара-дель-Тронто тоді постраждали найбільше.

    Ще один сильний землетрус стався в країні в жовтні минулого року.

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