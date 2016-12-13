Італія закликає відновити «Велику вісімку», повернувши Росію

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«Велика сімка»

Цього року Італія головує у «Великій сімці» та проводитиме цьогорічний саміт G7 у сицилійському місті Таорміна в травні

Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано закликає світових лідерів розглянути можливість повернення до формату «Великої вісімки» (G8) за участю Росії, який було призупинено після анексії Криму Росією.

Альфано заявив, що Росія є важливим міжнародним партнером і що лідери країн «Великої сімки» (США, Великої Британії, Канади, Франції, Італії, Німеччини та Японії) повинні розглянути можливість запрошення Росії до участі у щорічному саміті промислово розвинених країн, передає Reuters.

Як зазначається, глава МЗС Італії, шукаючи можливість закласти міцну основу для гарних відносин з обраним президентом США Дональдом Трампом, сказав, що світові лідери привітали би потепління у відносинах між Вашингтоном і Москвою. Він також дав сигнал, що Рим є відкритим для перегляду глобальної ролі Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Цього року Італія головує у «Великій сімці» та проводитиме цьогорічний саміт G7 у сицилійському місті Таорміна в травні.

Альфано відзначив, що, ймовірно, буде неможливо залучити Росію до цьогорічного саміту, але висловив думку, що відновлення «Великої вісімки» може відбутися у майбутньому. «Ми обговорюємо з Росією усі найбільш складні міжнародні кризи. Це правда. Мабуть, це буде неможливим для Таорміни, але ми повинні розглянути повернення до G8 у майбутньому, яка замінить нинішню G7», - заявив глава МЗС Італії у парламенті.

Майбутній саміт G7 буде вперше відбуватися за участю Дональда Трампа, який зобов'язався покращити відносини з РФ.

«Будь-яка відповідальна особа повинна сподіватися на потепління у відносинах між Сполученими Штатами та Росією», - заявив Альфано. Він додав, що Росія довела, що є «надійним партнером у енергозабезпеченні, і в той же час дуже корисний партнер у боротьбі з тероризмом». Також він сказав, що НАТО повинно створювати систему оборони, спрямовану на південні рубежі Альянсу, а не на східні.

Джерело: УНІАН