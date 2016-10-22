  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Італійські рятувальники врятували 484 мігрантів у Середземному морі

    • Сьогодні, 11:47
    • Розсилка
    Мігранти у Середземному морі
    Мігранти у Середземному морі

    Мігранти були врятовані з чотирьох окремих гумових човнів італійською береговою охороною

    Італійські рятувальники у суботу врятували 484 мігрантів з човнів у Середземному морі і виявили тіла сімох загиблих. Про це повідомляє Reurers з посиланням на заяву берегової охорони країни.

    «Мігранти були врятовані з чотирьох окремих гумових човнів італійською береговою охороною, військово-морським флотом, групою з надання допомоги та двома приватними суднами», - йдеться у заяві.

    За даними Міжнародної організації з міграції, понад 45 тисяч мігрантів з Північної Африки досягли берегів Італії на човнах у цьому році, що на 40 відсотків більше, ніж за той же період 2016 року. 1222 мігрантів загинули у морі.

    Нагадаємо, співробітники Європейських берегових служб під час Великодніх свят врятували близько 8,3 тис мігрантів, які намагалися через Середземне море нелегально потрапити на територію Європи на непридатних для плавання човнах.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Італія мігранти відкрита вода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ