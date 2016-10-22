Італійські рятувальники врятували 484 мігрантів у Середземному морі

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Мігранти у Середземному морі

Мігранти були врятовані з чотирьох окремих гумових човнів італійською береговою охороною

Італійські рятувальники у суботу врятували 484 мігрантів з човнів у Середземному морі і виявили тіла сімох загиблих. Про це повідомляє Reurers з посиланням на заяву берегової охорони країни.

«Мігранти були врятовані з чотирьох окремих гумових човнів італійською береговою охороною, військово-морським флотом, групою з надання допомоги та двома приватними суднами», - йдеться у заяві.

За даними Міжнародної організації з міграції, понад 45 тисяч мігрантів з Північної Африки досягли берегів Італії на човнах у цьому році, що на 40 відсотків більше, ніж за той же період 2016 року. 1222 мігрантів загинули у морі.

Нагадаємо, співробітники Європейських берегових служб під час Великодніх свят врятували близько 8,3 тис мігрантів, які намагалися через Середземне море нелегально потрапити на територію Європи на непридатних для плавання човнах.

Джерело: Укрінформ