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    Із Єрусалима в Україну прибув Благодатний вогонь

    • Сьогодні, 20:57
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    Благодатний вогонь
    Благодатний вогонь

    Першими прилетіли представники УПЦ Київського патріархату

    В аеропорту Бориспіль прилетів літак, яким доставили Благодатний вогонь із Єрусалима.

    Першими прилетіли представники УПЦ Київського патріархату. Це був регулярний рейс.

    Приблизно о 21:00 в Борисполі має приземлитися чартерний рейс Московського патріархату.

    Нагадаємо, Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі. За традицією, віруючі передавали його один одному.

    Джерело: ТСН

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