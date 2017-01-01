Із Єрусалима в Україну прибув Благодатний вогонь
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Благодатний вогонь
Першими прилетіли представники УПЦ Київського патріархату
В аеропорту Бориспіль прилетів літак, яким доставили Благодатний вогонь із Єрусалима.
Першими прилетіли представники УПЦ Київського патріархату. Це був регулярний рейс.
Приблизно о 21:00 в Борисполі має приземлитися чартерний рейс Московського патріархату.
Нагадаємо, Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі. За традицією, віруючі передавали його один одному.
Джерело: ТСН